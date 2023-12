A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (15), o primeiro boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2023/2024. Dos 89 pontos analisados no Rio Grande do Sul, 77 estão próprios para banho e 12 foram considerados impróprios. Nove municípios registraram trechos contaminados com bactérias Escherichia coli (E.coli).