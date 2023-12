Familiares de Gabriel Minossi, 19 anos, acompanham nesta terça-feira (12) o julgamento de cinco réus pelo assassinato do jovem. Há cinco anos, ele foi executado a tiros dentro do Hospital Centenário, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, após ser confundido com um criminoso. O pai, o vendedor Marcelo Minossi, 44, carrega no pulso esquerdo o terço que recebeu no velório do filho.