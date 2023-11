A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou operação de combate ao tráfico de drogas em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, na tarde desta terça-feira (7). A ação, que fiscalizava ônibus que saíam de Porto Alegre com destino ao Interior, contou com a ajuda de cães farejadores e resultou na apreensão de 50 gramas de maconha.