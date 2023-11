A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (28), a Operação Inaudível, ação que apura o desvio de recursos federais destinados à saúde do município de Bagé, na região da Campanha. O dinheiro, que supera os R$ 4 milhões, destinado pelo Ministério da Saúde e repassado pela Secretaria Estadual da Saúde para o município, deixou de ser aplicado na compra de aparelhos auditivos. Com isso, mais de dois mil pacientes ficaram receber as próteses.