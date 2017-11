Os indicadores criminais divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta quarta-feira (1º) mostram que entre os cinco maiores municípios do interior do Estado, incluindo cidades da Região Metropolitana, apenas Caxias do Sul, na Serra, conseguiu diminuir o número de homicídios nos nove primeiros meses do ano. Até setembro, foram registrados 57 casos, 31% a menos do que os 83 do mesmo período do ano passado.