Um homem foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (17), em frente a um bar no bairro Emancipação, em Parobé, no Vale do Paranhana. Segundo a Brigada Militar, o proprietário do estabelecimento, Fernando Silva da Conceição, de 28 anos, foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo, por volta das 21h30min e morreu no local.