Uma turista espanhola morreu depois de ter sido baleada por policiais militares, na favela Rocinha, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (23). A mulher foi identificada como Maria Esperanza Ruiz. O carro ocupado pela vítima não obedeceu a ordem de parar e tentou passar por um bloqueio feito pela Polícia Militar.

A PM informou, em nota, que por volta das 10h30min, um Fiat Freemont rompeu o bloqueio policial no Largo do Boiadeiro. Houve reação da guarnição, que atingiu o veículo. Durante a abordarem, verificou-se que se tratava de um veículo para transporte de turistas.

Maria Esperanza foi socorrida e levada ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu. No carro, viajavam ainda outros turistas que estavam a passeio para visitar a comunidade.

A PM informou, ainda, que uma hora mais cedo, por volta das 9h30min, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque entraram em confronto com criminosos em duas localidades da Rocinha. Dois policiais foram feridos e encaminhados ao Hospital Miguel Couto. Uma pistola automática Glock com kit rajada foi apreendida.