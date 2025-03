"Grande orgulho pessoal", diz Sarney sobre participação no processo de redemocratização

Evento ocorreu no sábado (15) em Brasília.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Durante o evento Democracia 40 anos: Conquistas, Dívidas e Desafios no sábado (15) em Brasília, o ex-presidente José Sarney disse ter “grande orgulho pessoal” de ter participado do processo de redemocratização do país. Sarney também falou sobre o processo democrático da atualidade e relembrou histórias de Tancredo Neves.