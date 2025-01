Memória coletiva e lugar de memória em "Ainda estou aqui"

Atriz Fernanda Torres em atuação no filme Ainda Estou Aqui.

O sociólogo Maurice Halbwachs (1877-1945) foi um grande estudioso sobre memória . Ele dizia que "fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também para completar o que sabemos de um evento do qual já estamos informados de alguma forma".

Além disso, o francês estudava uma teoria chamada de "memória coletiva". Ele explica, em seus estudos, que ela parte do princípio segundo o qual, junto com uma ou mais pessoas, conseguimos pensar ou recordar em comum . Por meio dessa memória, muitas vezes indivíduos podem não ter vivido determinado período, mas por pertencerem a um grupo reconhecem a história e são capazes de transmiti-la a outras pessoas.

Halbwachs cita também outra teoria, chamada de “memória histórica” , que se destina à participação de um indivíduo como membro de um grupo ou uma sequência de eventos: “a história é a compilação dos fatos que ocuparam maior lugar na memória dos homens”, diz no livro "Memória Coletiva".

Há uma outra teoria muito próxima das anteriores que trata de "lugar de memória" , ou seja, locais que contam ou trazem a história de determinada pessoa, nação ou fato. Um dos principais estudiosos do tema é o filósofo, também francês, Paul Ricoeur (1913-2005) . Ele vai além, citando que os arquivos constituem um fundo documental.

Lugar de memória porque serve para lembrar da ditadura militar no país, e memória coletiva pois, até quem não viveu o período, sabe — ou deveria saber — sobre os desmandos daquele período. O filme serve para nos lembrar daqueles momentos da história do país e, ao mesmo tempo, descortinar para as novas gerações que não haviam nascido entre 1964 e 1985 a noite escura daqueles anos. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça.