João Fonseca vence mais um título em 2025, fatura R$ 1,4 milhão e chega ao Top 60

O brasileiro aparecerá na posição 60 no ranking da ATP na próxima segunda-feira (17) . Será a melhor colocação do carioca na lista.

O jogo que consagrou Fonseca

Não foi um jogo fácil. Mesmo com pouca idade, João mostrou maturidade nas suas tomadas de decisões. Bublik foi um adversário perigoso, que abusou das bolas curtas. Vencedor, João garante o prêmio de 250 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) e 175 pontos no ranking da ATP.

No primeiro set, o primeiro rali longo veio no tie-break (18 segundos). Até então, houveram apenas poucas trocas de passes durante a partida. Bublik imprimiu seu cartão de visitas logo no início: as bolas curtas, que causaram alguns problemas para João.