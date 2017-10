A Polícia Civil indiciou um homem de 49 anos pelo crime de feminicídio, suspeito de ter sido o mandante do assassinato de uma socioeducadora da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. O crime aconteceu em julho deste ano, no prédio em que a vítima morava, no centro da cidade. Caroline Moraes Tubino, 30 anos, foi assassinada com um tiro na nuca.