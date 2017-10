A Brigada Militar (BM) encontrou o esconderijo de armas da facção que está atacando pontos de tráfico e espalhando o terror na Zona Norte de Caxias do Sul . Na ação da tarde desta terça-feira, foram apreendidos um fuzil calibre 7,62, uma submetralhadora 9mm, duas espingardas .12 e quatro revólveres .38, além de quatro coletes balísticos. O arsenal estava escondido em uma propriedade rural no distrito Fazenda Souza, que seria de um presidiário. Três homens, ainda não identificados oficialmente, foram presos em flagrante.

A apreensão foi possível graças a uma denúncia anônima sobre um carro roubado. O HB20 estava estacionado na garagem de um prédio na esquina da Rua Andrade Neves com a Sinimbú. Os policiais militares seguiram até o apartamento indicado pela vaga e prenderam três homens. Em cima da mesa, foram encontrados os revólveres e os coletes, além de rádios comunicadores na frequência da BM.

Os detidos foram reconhecidos como criminosos que aparecem nas redes sociais ostentando armas e fazendo referência a uma facção da Região Metropolitana. Durante o flagrante, os PMs souberam da relação dos detidos com a propriedade do presidiário. Em Fazenda Souza, os policiais foram recebidos pelo caseiro da chácara que indicou o esconderijo das armas, dentro de uma parede.

Extraoficialmente, os presos confessaram aos policiais militares que pertencem a facção. A BM acredita que os flagrados e as armas apreendidas estão envolvidos com o tiroteio ocorrido no bairro Santa Fé na noite de domingo.