Queimaduras e quedas: como evitar os principais acidentes domésticos com crianças

Crianças de até um ano e meio são as que mais se acidentam, de acordo com intensivista do HPS.

Verão é sinônimo de diversão, mas também é uma época para redobrar os cuidados com as crianças, que podem estar suscetíveis a acidentes domésticos. As principais causas de internação de crianças no Rio Grande do Sul são queimaduras e quedas, de acordo com um levantamento realizado pela ONG Aldeias Infantis SOS, com dados de 2023.