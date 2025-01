Médicos especialistas da Serra dão dicas de prevenção contra viroses durante o verão 

As gastroenterites são mais comuns em crianças. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Você sabe como se prevenir contra alguma virose? O verão é um período delicado, principalmente para as gastroenterites. Para esclarecer algumas dúvidas de como evitar complicações, a RBS TV conversou com a médica infectologista da Secretaria de Saúde de Caxias do Sul Anelise Kirsch para pegar algumas dicas. Confira a seguir:

RBS TV: Quais são as principais dicas, principalmente para quem está viajando, para evitar problemas de saúde que podem acontecer nesta época do ano?

Anelise Kirsch: para as gastroenterites, as doenças diarreicas, a gente orienta que que as pessoas sempre higienizem as mãos antes de qualquer alimentação, mesmo quem for beliscar na beira da praia. Fazer uma higienização breve com álcool em gel ou água e sabão, se estiver disponível. A gente também orienta que, se for consumir alimentos de restaurantes ou de ambulantes, sempre observe se esse local está licenciado pela Vigilância Sanitária. É um indicativo de que foi fiscalizado e que tem orientações de boas práticas para o uso de alimentos.

A gente também orienta a sempre usar água potável para qualquer consumo, para escovar os dentes, para beber, para fazer gelo. Se tiver alguém conhecido com gastroenterite, ao tocar nessa pessoa ou ter contato com ela, sempre higienizar bem as mãos, principalmente antes de comer ou tocar no rosto.

Sintomas e tratamentos para viroses gastrointestinais

Em entrevista ao Pioneiro, o médico clínico e diretor técnico da Atenção Primária em Saúde Fabiano Fernandes, explicou que a caracterização de uma virose é uma ocorrência de, no mínimo, três episódios de diarreia aguda em um intervalo de 24 horas. Normalmente causada por uma infecção viral ou também bacteriana. Dentre os sintomas, há dores abdominais, náuseas, vômitos, fraquezas e, em alguns casos, pode haver febre.

Como o tratamento é feito a partir do relato dos sintomas do paciente, o foco principal é a hidratação, conforme o peso e também de acordo com o que ele relata, se consegue ter uma ingestão oral. Porém, em casos mais graves, no qual o paciente não consegue ingerir água, é muito importante ter uma avaliação médica para entender a necessidade de uma hidratação venosa. Já na alimentação, é necessário evitar alimentos gordurosos e que contêm muito açúcar. O ideal são alimentos de rápida absorção, como sopas, tomar bastante água e se alimentar aos poucos.

Segundo Fernandes, a transmissão ocorre por meio do contato com algo que estava contaminado e por isso as gastroenterites são mais comuns em crianças, por ter essa falta de cuidado com a higiene. Nesse caso, o cuidado precisa ser redobrado, principalmente no verão, quando há uma exposição às altas temperaturas, quando não se hidratam adequadamente e podem sofrer até insolação e desidratação. Os sintomas comuns de uma virose podem ser mais danosos nas crianças, pois elas têm pouco aporte de água.