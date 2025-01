Projeto que atende pessoas com HIV está suspenso em Porto Alegre 

No entanto, com a decisão do presidente americano Donald Trump de interromper o financiamento para programas de HIV, que beneficiam milhões de pessoas em países de baixa e média renda, incluindo o Brasil, o projeto perdeu recursos do Plano de Emergência do Presidente dos EUA para Alívio da Aids. No entanto, mesmo com Trump voltando atrás na decisão, ainda na quarta-feira, o A Hora é Agora ainda não tem previsão de retomada, segundo a Secretaria de Saúde de Porto Alegre.