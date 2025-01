"Queremos esses sacos de lixo fora", diz secretária do governo Trump após revogar proteção temporária a venezuelanos

— O povo deste país quer esses sacos de lixo fora. Eles querem que suas comunidades estejam seguras — disse a secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS), Kristi Noem, ao anunciar a decisão no canal de televisão norte-americano Fox News.

O que é o TPS

De acordo com o Pew Research Center, havia 1,2 milhão de pessoas elegíveis para o TPS ou que já haviam se beneficiado do programa até março de 2024, sendo os venezuelanos o grupo mais numeroso.

Emergência nacional declarada

Assim que assumiu o cargo, há pouco mais de uma semana, Trump declarou emergência nacional na fronteira com o México e começou a revogar o legado de Biden em todos os setores com uma série de decretos.

O republicano acabou com a permissão de permanência temporária concedida a migrantes de Venezuela, Cuba, Haiti e Nicarágua que tenham um patrocinador nos Estados Unidos, além de desativar o aplicativo CBP One, que permitia agendar uma entrevista com as autoridades para entrar legalmente.

Trump também reativou o programa "Fique no México", implementado em seu primeiro mandato (2017-2021), no âmbito do qual os migrantes aguardam o desfecho do processo migratório do outro lado da fronteira.