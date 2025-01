Brasileiros deportados dos EUA relatam maus-tratos e ameaças por parte de agentes de imigração: "Foi terrível"

Grupo teve de desembarcar em Manaus em razão de problema técnico no avião que vinha dos EUA.

Chegou em Manaus na noite de sexta-feira (24) um grupo de brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos após o início da "maior operação de deportação massiva da história" . As 88 pessoas ingressaram no país algemadas e acorrentadas . Foram relatados ainda maus-tratos por parte de agentes norte-americanos.

De acordo com os relatos das vítimas, os funcionários da imigração dos EUA chegaram a agredir e ameaçar os passageiros.

O mesmo aconteceu com Carlos Vinícius de Jesus, 29 anos, natural de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte.

Além das agressões, também houve relatos de uma "emboscada" para a deportação. A brasileira Sandra Pereira de Souza, 36 anos, contou que ela, o marido Alisdete Gonçalves dos Santos, 49 anos, e dois filhos, viviam há três anos e meio no país e que, apesar de terem entrado ilegalmente, cumpriam todas as obrigações com a imigração.