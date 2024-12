Santa Casa de Porto Alegre inaugura estruturas de atendimento oncológico para pacientes SUS

Áreas foram entregues na segunda-feira (9). Vinicios Sparremberger / Santa Casa de Porto Alegre/Divulgação

A Santa Casa de Porto Alegre inaugurou, na segunda-feira (9), novas estruturas no Hospital Santa Rita, unidade especializada em prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer. Os espaços são destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e integram o plano de modernização da instituição. O investimento total das entregas soma R$ 13,8 milhões.

— São ambientes integrados ao SUS, que representam um avanço sem precedentes para a assistência à saúde da nossa comunidade e reafirmam nosso compromisso em oferecer a mesma infraestrutura e qualidade de atendimento para todos os nossos pacientes — destacou o diretor-geral da Santa Casa, Julio Matos.

O ambulatório, a unidade de quimioterapia e a farmácia oncológica, localizados no térreo do hospital, tiveram investimento de R$ 7,2 milhões. A modernização dos três espaços foi realizada com recursos destinados pela bancada federal gaúcha no valor aproximado de R$ 6 milhões. Já as aquisições de mobiliário foram custeadas com recursos do Tribunal de Justiça (TJRS), operacionalizado pela Secretaria Estadual da Saúde, de R$ 1,2 milhão.

Responsável por mais de 61 mil atendimentos via SUS em 2023, o ambulatório do Hospital Santa Rita conta com 14 consultórios que foram reformados. A obra inclui melhorias nas redes elétrica e hidráulica e no sistema de chamadas de enfermagem.

A unidade de quimioterapia SUS, com oito poltronas e quatro camas, foi responsável por realizar 27 mil atendimentos em 2023, somente aos pacientes do SUS. Assim como o ambulatório, além da modernização do espaço, uma série de outras melhorias foram entregues, como climatização central e a troca de todo o mobiliário.

Além da reforma estrutural e troca de mobiliário, a farmácia oncológica agora dispõe de uma terceira capela de preparação de medicamentos quimioterápicos – aumentando a capacidade de produção.

Nesta segunda, também foi apresentada a reforma de uma das unidades de internação do Santa Rita. Localizada no terceiro andar, a área tem 48 leitos para atendimento SUS e recebeu o investimento de R$ 6,6 milhões. Cerca de 90% do valor foi utilizado na reforma estrutural, a partir dos recursos federais, e a aquisição de mobiliário, com recursos do TJRS.