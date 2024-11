A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre realizará, entre 18 e 30 de novembro, uma campanha de multivacinação para menores de 15 anos de idade. Todas as unidades de saúde participarão da ação, dentro do horário de funcionamento de cada local. O Dia D ocorrerá no dia 23, sábado, das 9h às 18h.