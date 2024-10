Um procedimento de suicídio assistido, realizado na Suíça, deu fim à vida do poeta e filósofo Antonio Cicero nesta quarta-feira (23). O integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL) sofria de Alzheimer e, em uma carta, afirmou que optou por morrer com dignidade. A prática é permitida em vários países da Europa, da América do Norte e até da América do Sul. No Brasil, tanto a eutanásia, quanto o suicídio assistido, são proibidos por lei.