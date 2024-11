O projeto Onco-Genomas está recrutando mulheres com câncer de mama para um estudo que visa analisar o perfil da doença no Brasil. Desenvolvida em parceria com o Ministério da Saúde (MS), a pesquisa será realizada em 15 unidades de saúde espalhadas pelo país. No Rio Grande do Sul participam o Hospital de Clínicas, na Capital, e o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Sul.