Com a proximidade do Dia das Crianças, em 12 de outubro, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgou nesta quinta-feira (10) um estudo que faz um alerta: 12,2 milhões de crianças e adolescentes vivem sem acesso adequado ao esgotamento sanitário e 2,1 milhões sem acesso adequado a água no Brasil.