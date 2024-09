No início do ano, a meta da fotógrafa Vitória Morais, 29 anos, era fazer a prova de 21 quilômetros da Maratona Internacional de Porto Alegre em menos de duas horas. A enchente de maio fez com que ela interrompesse os treinos por um mês. Depois, a volta à rotina foi complicada: muita cobrança e pouco resultado. A corrida, que Vitória considera uma forma de recarregar as energias, quase deixou de ser prazerosa.