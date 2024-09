Porto Alegre continua com lotação acima da média em emergências de postos de saúde e unidades de pronto atendimento (UPAs) que atendem pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a prefeitura da Capital, o aumento na demanda é causado por problemas respiratórios devido à exposição das pessoas à fumaça de queimadas que atingem as regiões norte e central do país.