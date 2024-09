A fumaça proveniente de queimadas continua encobrindo o céu no Rio Grande do Sul e em outras partes do país nesta sexta-feira (13). No Estado, o último dia em que o céu esteve mais aberto foi 6 de setembro, conforme a Climatempo. Com isso, muitas pessoas têm se perguntado quando haverá novos dias de céu azul e tempo limpo.