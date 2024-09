O Hospital Universitário de Canoas, na Região Metropolitana, está habilitado para ser repassado a Parceria Público-Privada (PPP). A aprovação foi publicada nesta quarta-feira (4) no Diário Oficial da União. Em julho, a proposta já havia recebido voto favorável do conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), do governo federal.