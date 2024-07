A emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre será reinaugurada nesta sexta-feira (19) e o espaço estará, a partir da próxima semana, habilitado a receber pacientes novamente. O investimento foi de R$ 3,9 milhões, feito com recursos do Ministério da Saúde (MS).