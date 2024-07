Oswaldo Balparda foi escolhido pela Rede Marista para ser o novo diretor-geral do Hospital São Lucas (HSL), da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). A cerimônia de posse ocorreu nesta quarta-feira (3), em um evento no Anfiteatro Irmão José Otão, no centro de saúde de Porto Alegre.