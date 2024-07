Os casos de febre oropouche no Brasil dispararam em 2024. Enquanto em 2023 foram contabilizados 832 registros, segundo dados do Ministério da Saúde, neste ano o número saltou para 7.236. Com a confirmação de dois óbitos e a investigação da relação da doença com casos de microcefalia, a preocupação com a disseminação do vírus aumenta.