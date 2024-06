RS diz não ter vacinas contra a dengue perto do vencimento e campanha no Estado segue sem alterações

A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) confirmou, nesta segunda-feira (24), que o Rio Grande do Sul não se enquadra na nota técnica publicada no fim da semana passada pelo Ministério da Saúde, orientando sobre alterações na campanha de imunização contra a dengue. A pasta recomendou a ampliação do público-alvo, a fim de evitar desperdício de doses próximas de exceder a validade. De acordo com a SES-RS, não é o caso dos estoques atualmente em uso nas cidades gaúchas.