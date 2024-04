Quando o prédio de cinco andares que abriga o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) foi erguido no bairro Bom Fim, na década de 1940, o cenário do município era bem diferente. O movimento de pessoas e veículos era menor, assim como os índices de violência e a gravidade dessas vítimas. As mudanças demográficas fizeram com que a instituição de saúde fosse se adaptando, tornando-se referência no atendimento de casos de trauma para todo o Rio Grande do Sul. É com esse status e um novo projeto de expansão em vista que o hospital completa 80 anos na próxima sexta-feira (19).