A América Latina e o Caribe já registraram 3,5 milhões de casos de dengue e provavelmente enfrentarão sua "pior temporada" da doença em 2024, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O alerta foi dado nesta quinta-feira (28). Segundo a organização, a doença é favorecida pela combinação do fenômeno El Niño com as mudanças climáticas.