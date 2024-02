Por mais de 40 anos, Olavo Renato dos Santos compareceu religiosamento ao Hemocentro de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, para doar sangue. Uma tradição que certamente ajudou muitas vidas e acabou de maneira emocionante: seu Olavo recebeu uma homenagem dos funcionários do hemocentro ao completar 70 anos, idade limite para realizar doações.