A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan está atualmente em fase de testes e já teve sua eficácia comprovada. De acordo com o virologista Maurício Lacerda Nogueira, um dos coordenadores da pesquisa, ainda é preciso resolver questões regulatórias, que devem ser definidas com o Instituto e com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A previsão para a vacina brasileira contra dengue ficar disponível para a população é entre 2025 e 2026.