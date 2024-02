No calendário de cores da conscientização sobre temas de saúde, o Fevereiro Roxo é dedicado a informar o público sobre prevenção, diagnóstico e cuidados da doença de Alzheimer. Trata-se de uma enfermidade neurodegenerativa progressiva, ou seja, que vai se agravando ao longo do tempo, com deterioração cognitiva e da memória. É o tipo mais comum de demência no Brasil e no mundo.