A ex-participante do programa Big Brother Brasil 2024, Vanessa Lopes, chamou a atenção no programa com crises recorrentes de choro e conversas sobre teorias da conspiração. A influencer chegou a receber atendimento psicológico durante o confinamento, mas acabou desistindo e saiu da atração. Ao iniciar tratamento psiquiátrico , descobriu que teve um quadro psicótico agudo.