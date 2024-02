A UTI pediátrica do Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, tem uma nova previsão para retomar os atendimentos. Conforme a diretora Administrativa da Associação Hospitalar Vila Nova, Thais Malcorra, o espaço deve ser reaberto no final de março/início de abril. Menos de seis meses após inauguração, o local foi fechado em dezembro de 2023 pela ausência de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) para a manutenção do serviço.