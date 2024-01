O Hospital Moinhos de Vento assinou um acordo de cooperação com o Fundo Amanhã, instituição que desenvolve projetos de assistência a alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na sexta-feira (26). Por meio do Instituto Moinhos Social (IMS), pilar social da instituição, o Moinhos buscará apoiar ações que envolvam ensino, pesquisa e extensão.