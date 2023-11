A 1ª Vara Federal de Porto Alegre deferiu ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado Rio Grande do Sul (Cremers) contra a rede de farmácias Pague Menos. Segundo a decisão, estabelecimentos comerciais do tipo não podem ter consultórios médicos instalados. A Justiça determinou a suspensão imediata desta atividade ofertada junto ao serviço primordial das drogarias da rede.