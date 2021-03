Duplamente premiado "O número que faltava estava no jogo de baixo", conta homem que, após 42 dias em coma, apostou os R$ 30 que ainda tinha e levou um dos prêmios da Mega da Virada Em entrevista à Rádio Gaúcha, Rogério Maria relatou experiência com a covid-19, quando chegou a ser desenganado, e o posterior acerto na loteria com um bolão