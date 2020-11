Avaliação "São mais testes a perder a validade do que todo o Brasil já conseguiu fazer até o momento", diz presidente do Conselho Nacional de Saúde Carlos Lula e secretário de Saúde de Porto Alegre citam “surpresa” em relação a 6,8 milhões de exames de covid-19 perto do fim da validade que governo federal pode ter de jogar fora