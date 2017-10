A Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte (UPA) completa um mês de atendimento nesta sexta-feira (20). De acordo com a Secretaria da Saúde, foram 5.317 atendimentos neste período, uma média de 190 por dia, sendo que a capacidade é de atender mais de 350 pessoas por dia. Com isso, a redução foi de 13% na movimentação do Postão 24 Horas, que tinha uma média de 419 atendimentos por dia e agora está em 366. A projeção de redução, no entanto, é chegar a 30% nos próximos meses.