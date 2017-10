A paralisação dos médicos da rede pública de Caxias do Sul começou no dia 17 de abril e o impasse continua entre a prefeitura e os profissionais que permanecem no movimento. Na última tentativa de negociação, que envolveu uma intermediação do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv) frente à administração municipal, não houve acordo. A prefeitura propôs estudar mudança no plano de carreira, uma das reivindicações dos médicos, caso os profissionais voltassem ao trabalho. Os médicos grevistas, que estão sendo representados por uma comissão, não concordaram.