Nesta quinta (19) e sexta-feira (20), das 9h às 18h, será possível fazer exames para detectar infecções por sífilis, HIV e hepatite C de graça, no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público, no Centro de Porto Alegre. Serão disponibilizados espaços para coleta de sangue e consultórios com profissionais de saúde para orientação e atendimento do público. Em caso de confirmação de sífilis, o paciente poderá começar o tratamento na hora, com a primeira dose do remédio.