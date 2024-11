Realizado anualmente pelo SESI-RS (Serviço Social da Indústria), entidade integrante da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o SESI Conecta Saúde visa impulsionar o diálogo sobre saúde dentro e fora do setor. Em sua quarta edição, o evento será realizado em 21 e 22 de novembro no Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.