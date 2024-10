Unimed Litoral Sul inaugura espaço voltado à saúde preventiva

Espaço + Saúde é o novo empreendimento da Unimed Litoral Sul. Localizado no município de Rio Grande, o centro visa atender tanto os 70 mil beneficiários da região Sul do Estado, distribuídos entre Rio Grande, São José do Norte, Chuí e Santa Vitória do Palmar, quanto a comunidade em geral. Com cinco andares e 3,6 mil metros quadrados de área construída, reúne serviços de diagnóstico, novas especialidades médicas e um espaço voltado para saúde da mulher.