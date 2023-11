Um estudo feito por especialistas em saúde da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade do Sagrado Coração, divulgado em 2021, avaliou o efeito da bandagem elástica na co-contração dos músculos do tornozelo, na cinemática (movimento do corpo) e no desempenho de jovens praticantes de crossfit. Entre as principais conclusões, o uso do produto auxiliou na localização espacial do corpo e no equilíbrio, trazendo uma maior segurança provida pela bandagem.