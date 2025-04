Redes sociais não criam mais conexões reais, argumenta fundador do Orkut

Orkut Büyükkökten ministrou no South Summit sua palestra intitulada "Ascensão e Queda das Redes Sociais". Duda Fortes / Agencia RBS

Uma das atividades mais aguardadas desta edição do South Summit Brazil era a palestra do turco Orkut Büyükkökten, conhecido por ter fundado a rede social Orkut. Pois o desenvolvedor subiu ao palco Arena do evento de inovação que ocorre em Porto Alegre por volta das 18h10min desta quarta-feira (9), para falar a uma plateia praticamente lotada.

Orkut ministrou a palestra intitulada "Ascensão e Queda das Redes Sociais". Durante sua exposição, o turco traçou um panorama da evolução destas plataformas até se transformarem no que chamou de mídias sociais.

— As redes sociais não são mais o que deveriam ser. Agora, montamos versões perfeitas de nós mesmos para exibir aos outros, mas quanto mais escolhemos a ilusão da perfeição, mais nos afastamos do que realmente importa, que são as coisas simples, imperfeitas e belas, mas reais, de nossas vidas, que realmente nos conectam — destacou.

Por isso, para Orkut Büyükkökten, os atuais aplicativos de redes sociais acarretam a erosão do conceito de conexão. A ideia de efetivamente conectar pessoas de diferentes locais e perspectivas, reforça, estava justamente no centro da ideia de redes sociais como o Orkut, muito popular na primeira década dos anos 2000.

O desenvolver turco destaca como um marco de transformação quando, a partir de 2009, o Facebook inseriu o recurso de dar um "like" no conteúdo de outros usuários, assim como quando o Twitter inseriu o recurso do "retweet".

— Transformamos a atenção na moeda corrente das redes sociais, e isso deu completamente errado. Os usuários mais populares, com o maior número de reações positivas a seus conteúdos, ganharam o poder de influenciar os outros, e assim conexões autênticas e significativas deixaram de importar. A conexão foi substituída pelo espetáculo — complementa.

Ainda conforme Orkut, há espaço para que novas redes sociais surjam, resgatando esse princípio de conexão real entre os usuários.

— Ainda podemos reverter essa trajetória negativa das redes sociais. Para isso, precisamos criar algo que seja mais real, mais profundo, algo que seja novo, que não seja construído com algoritmos, mas com foco em cuidado, compaixão e empatia, elementos humanos reais — projeta o desenvolvedor.

Orkut Büyükkökten falou a uma plateia praticamente lotada no South Summit Brazil 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

Perfil

Orkut Büyükkökten nasceu em Konya, uma cidade histórica turca com cerca de 1,4 milhão de habitantes. Ele completou 50 anos em fevereiro.

Büyükkökten se graduou em engenharia informática e ciência da informação pela Universidade Bilkent, de Ancara, na Turquia. Em seguida, concluiu mestrado e doutorado em ciência da computação pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.