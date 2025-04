South Summit começa hoje em Porto Alegre; o que você precisa saber para curtir o evento

Expectativa é de 24 mil participantes até sexta-feira (11). Duda Fortes / Agencia RBS

Foi dada a largada. A partir desta quarta-feira (9), Porto Alegre recebe a 4ª edição de um dos maiores eventos de inovação da América Latina: o South Summit Brazil 2025, que vai até sexta-feira (11), no Cais Mauá.

Como acompanhar

A programação será distribuída em sete palcos, sendo seis localizados no próprio Cais Mauá. Outro espaço, o Masterclass Room, ficará instalado na recém reinaugurada Usina do Gasômetro.

Os organizadores aguardam mais de 24 mil participantes no evento.

Como chegar no South Summit

Quatro armazéns do Cais, cartão postal no Centro Histórico, abrigam a programação do evento. São 38 mil metros quadrados ao todo. Os portões serão abertos às 8h e o evento se encerra às 20h.

As melhores alternativas para acessar o espaço são por meio das linhas de transporte público que levam ao Centro ou por transporte de aplicativo. Pontos de táxi estarão disponíveis na entrada principal do evento.

Para quem vai de carro, o estacionamento oficial do South Summit fica mais distante, na Avenida Edvaldo Pereira Paiva (veja detalhes no fim do texto). As faixas exclusivas de transporte coletivo serão liberadas para uso também dos veículos particulares nas avenidas Mauá e João Goulart, a fim de melhorar o fluxo do trânsito.

Outras opções

O Praia de Belas Shopping oferecerá serviço de transfer gratuito para o trajeto de ida e volta do shopping ao Cais Mauá nos três dias de evento. Para acessar, é preciso resgatar o benefício pelo app Iguatemi One. O serviço tem saídas programadas a partir das 8h, de 30 em 30 minutos.

O ponto de partida no shopping fica na Avenida Praia de Belas, próximo à loja da Camicado. No South Summit, o ponto de saída será na Avenida Andradas, próximo ao Museu do Trabalho.

O serviço de translado gratuito também será oferecido pelo BarraShoppingSul. Para utilizar, é preciso apresentar a credencial do evento nos pontos de embarque. Serão 10 horários de ida do South Summit até o shopping, entre 11h30min e 19h30min, e nove de retorno ao Cais, entre 12h e 19h30min.

Como participar

Ainda dá tempo de participar da edição. Os ingressos para o South Summit 2025 podem ser adquiridos no site oficial do evento. As entradas estão disponíveis nas categorias Attendee (R$ 1.090), Business (R$ 3.899) e Executive (R$ 5.499), no quarto lote. Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos.

Programação

A quarta edição do South Summit Brazil já inicia com recordes. A programação este ano reunirá 700 palestrantes e 250 painéis de debates. Serão 200 líderes globais, especialistas e empreendedores de destaque em uma agenda ampla de conteúdo voltada à inovação, sustentabilidade, tecnologia e transformação social.

Também estarão presentes mais de mil investidores e 150 fundos de investimentos.

O Grupo RBS marcará presença na quarta edição do South Summit como Strategic Media Partner.

Para comer e se divertir

O South Summit contará com quatro praças de alimentação, incluindo um restaurante buffet. A estrutura também terá 20 pontos de hidratação distribuídos pelo evento.

A programação após o encerramento de cada dia continua no Night Summit 2025. As atrações serão no Cais Embarcadero, das 17h às 21h30min, com DJs, música ao vivo e ambientes para confraternização.

O que não levar

Não será permitida a entrada com alimentos que não estejam lacrados, cadeiras ou bancos rígidos, objetos perfurantes ou cortantes (como tesouras, estiletes, pinças e cortadores de unha), materiais inflamáveis, substâncias ilícitas ou objetos que possam causar ferimentos.

Também estão vetados itens como bandeiras com mastro, recipientes de vidro, latas, embalagens com líquidos, armas de qualquer tipo, aerossóis, veículos motorizados ou não (com exceção de cadeiras de rodas), capacetes, coolers, isopores e canetas a laser.

A presença de animais será restrita exclusivamente a cães-guia.

South Summit Brazil 2025

Data: 9 a 11 de abril de 2025

Horário: os portões serão abertos às 8h e o evento se encerra às 20h

Local: Cais Mauá, Centro Histórico, Porto Alegre

Endereço para transporte por aplicativo: Avenida Presidente João Goulart, 97

Estacionamento oficial: Claro Parking – Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1000 – Praia de Belas. Funcionamento: Das 7h30min às 21h. Tarifa: R$ 25 (até duas horas) | R$ 5 (a cada 30 minutos adicionais)