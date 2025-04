South Summit Brazil 2025 começa com foco em temas como inteligência artificial e futuro dos negócios

Uma movimentação intensa desde os primeiros minutos marcou a abertura do South Summit Brazil 2025 nesta quarta-feira (9) no Cais Mauá, em Porto Alegre. A quarta edição do evento começou às 9h e segue até sexta-feira (11). Apesar do tempo nublado, as primeiras horas foram sem chuva no local.

São esperados 24 mil participantes, em uma programação que permeia temas como inteligência artificial e o futuro dos negócios em palestras, painéis e debates. Nos três dias, os portões abrem às 8h e o evento se encerra às 20h.

Serão mais de 1 mil investidores e 150 fundos de investimentos reunidos na edição deste ano. Os ingressos para o South Summit 2025 podem ser adquiridos no site oficial do evento. As entradas estão disponíveis nas categorias Attendee (R$ 1.090), Business (R$ 3.899) e Executive (R$ 5.499), no quarto lote. Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos.

Um dos participantes do evento é um robô da Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap), que foi foco de fotos enquanto circulava pelo cais.

— É um robô humanoide que os alunos utilizam em sala de aula para a programação em IA e experimentos em robótica. Ele representa o nosso jeito de educar, de forma prática, trazendo impacto para os alunos — disse Marina Alano, community manager da Fiap.

Ela conta que esta é a primeira participação da faculdade no evento. A Fiap inaugurou um polo no Instituto Caldeira, na zona norte da Capital, há duas semanas.

— Escolhemos Porto Alegre pelo foco em desenvolvimento e tecnologia. Entendemos que é um lugar pulsante, propício para a inovação — acrescentou Marina.

Guilherme Pereira Pintos, 42 anos, participa do evento pelo segundo ano consecutivo. Ele chegou cedo e planejou participar dos três dias do South Summit, onde quer unir a busca por conhecimentos com a ampliação da rede de contatos.

— Estou aqui principalmente para buscar olhares sobre inovação, focado na educação e sustentabilidade. Minha ideia também é ver as interações e mudanças mundiais decorrentes da inteligência artificial — relatou o líder administrativo do Senac Saúde de Porto Alegre.

Por volta das 10h, a equipe do Parque Tecnológico Samambaia, da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, fazia fotos à beira do Guaíba, antes das atividades no evento.

— É uma imersão neste ambiente, que é reconhecido e importante para quem trabalha com inovação. Estamos aqui para interagir, conhecer e fazer conexões, especialmente com o que tem a ver com a atividade do nosso parque tecnológico — relatou Luizmar Adriano Júnior, diretor do centro tecnológico.

O Grupo RBS marca presença na quarta edição do evento como Strategic Media Partner.

Serão sete palcos de atrações. As atividades ocuparão 38 mil metros quadrados de área montadas em quatro armazéns do Cais Mauá. A escolha do cartão postal traz como marca a resiliência do Estado, já que o cais foi um dos pontos atingidos pela enchente.

South Summit Brazil 2025